柔道》「柔道男神」楊勇緯不敵俄國選手 安塔利亞大滿貫賽止步16強

楊勇緯。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前往土耳其征戰安塔利亞柔道大滿貫賽的台灣「柔道男神」楊勇緯，今天在男子60公斤級16強賽，與對手一路鏖戰到黃金得分制，惜最終被俄羅斯選手布里耶夫（Ayub Bliev）的內割攻勢破壞重心撂倒，無緣晉級。

楊勇緯去年在杭州亞運勇奪隊史首金，目前在巴黎奧運積分排名暫居第3，僅次日本永山龍樹、西班牙加里洛斯（Francisco Garrigós），有望再度踏上五環殿堂，爭取夢寐以求的奧運金牌。

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楊勇緯在1月的葡萄牙大獎賽拿下銅牌，上月的巴黎大滿貫賽拿第5，本週他轉戰安塔利亞，爭取本季首金，而他在2022年曾於此站拿下金牌。

首輪輪空的楊勇緯，首戰對上越南選手周達德，他靠著在比賽終了前的過肩摔拿到一本勝晉級。

進入16強賽，楊勇緯對手是布里耶夫，兩人曾在去年東京大滿貫賽交手，當時楊勇緯在開賽沒多久就遭對手摔倒，爆冷止步16強，這次雙方在安塔利亞狹路相逢，一路鏖戰到黃金得分制，只可惜他未能扯平對戰紀錄，在比賽進行至1分41秒時被對手的內割攻勢破壞重心撂倒，無緣8強。

持續為巴黎奧運備戰的楊勇緯，接下來將前往歐洲進行移地訓練，下一站將是4月20日在香港展開的亞洲錦標賽。

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