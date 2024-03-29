日職》伊藤大海寫大谷翔平後首人紀錄！ 「晴空塔魔球」引現場驚呼

伊藤大海6局好投拿下開幕戰首勝。（圖片取自日本火腿Ｘ）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿開幕戰先發伊藤大海今天主投6局飆9K無失分，火腿終場以4：1擊敗羅德，伊藤大海也成為球隊自大谷翔平後，相隔9年來第一個拿下開幕戰先發勝的投手，而大海在6局投出一顆「晴空塔魔球」引起現場驚呼。

伊藤大海今天面對羅德主投6局用101球，被打4支安打送出9次三振只有1次四壞保送，在5局他一度面臨滿壘失分危機，不過最終讓洋砲索托擊出二壘滾地球化解危機。

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伊藤大海6局續投，他很快就解決掉前2棒打者，在面對安田尚憲時，伊藤大海第一球就投出超高的「晴空塔魔球」，該球在投出後就引起現場觀眾騷動，在被主審判為好球後現場爆出更熱烈的反應，伊藤大海在投完球後還往後看計分板，但並沒有顯示出球速。

本場比賽火腿打者以大聯盟累積108轟的洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）表現最好，他單場2安，敲出一發全壘打，捕手田宮裕涼也有2打數2安打1打點的表現，游擊手水野達稀也有2安進帳。

羅德方面，先發投手小島和哉5局失掉3分承擔敗投，藤岡裕大敲出2安3度上壘，而羅德全場唯一的分數是靠安田尚憲在9局敲出的左外野高飛犧牲打得來。

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