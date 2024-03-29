WTT仁川冠軍賽》「沉默刺客」林昀儒打退南韓一哥張禹珍 闖男單8強

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在WTT仁川冠軍賽男單16強賽，以11：8、15：17、11：5、11：4力退世界排名12的南韓一哥張禹珍，成功晉級8強。

世界排名第6的林昀儒昨首輪以直落三解決丹麥一哥葛洛斯，今晚交鋒張禹珍，雙方在2019年過招兩次各拿下1勝。張禹珍則是首輪於「南韓內戰」以直落三擊敗安宰賢。

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林昀儒第一局漂亮拿下，但第二局有獲得領先，但張禹珍十分頑強也多次追平，小林雖然搶下多個局點，也獲得絕佳的進攻機會，卻被張禹珍用幸運擦邊球挽救，最後就浪費多次機會，讓南韓對手扳回一城。

林昀儒在第三局持續和張禹珍鏖戰，小林在6：5微幅領先，找到壓制南韓一哥的方法，連續進帳6分成功搶下聽牌。林昀儒在第四局先打出5：1，而張禹珍想追分就必須利用強勢進攻，卻也越打越急發生不少失誤，最終小林8：4領先又連得3分，也成功收下勝利。林昀儒8強對手將是中國名將馬龍、南韓好手林鐘勳之間的贏家。

女單方面，台灣一姊鄭怡靜今晚在第二局錯失兩個局點機會，以及第三局遭對手打出一波10：2猛攻，最終以7：11、10：12、6：11栽在剛奪下新加坡大滿貫后冠的中國女將王曼昱。

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