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PLG》主場就是狂！夢想家布依德轟32分收拾鋼鐵人

2024/03/29 21:28

布依德。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在家出戰的福爾摩沙夢想家沒讓到場力挺的球迷失望，靠著布依德拿32分，團隊共5人得分達雙位數，以117：104擊敗高雄鋼鐵人，在主場拉出5連勝，以18勝9負的戰績穩固PLG聯盟龍頭。

夢想家本季平均每場可攻下94分，雖進攻火力僅排聯盟第三，但場均失分僅88.3分，為6隊唯一失分在90分內的球隊，兇悍防守是賽前以17勝9負傲視各隊的關鍵要素。

另一贏球元素就是在主場作戰，夢想家在家打球的勝率高達7成5，是各隊之最，也是唯一勝率破7成的隊伍，今天對鋼鐵人之戰也印證何謂「主場一條龍」，拿下本季在主場的第10勝。

夢想家開賽就展現充沛火力，靠著德文馬布爾單節12分帶頭，打出36：19的華麗開局，但第2節拿手的防守卻遭砲擊，1節狂失40分，讓鋼鐵人後來居上，夢想家半場打完僅以62：59領先。

儘管在下半場一度被鋼鐵人超前比分，所幸夢想家即時回穩在77：78落後時拉出13：0的反擊攻勢，三節打完以90：78要回領先，第四節也靠著布依德、簡浩等人上場都有得分進帳，成功維持優勢，以13分之差勝出，拿下2連勝。

夢想家的48個籃板也多過鋼鐵人的39個，共5人得分達雙位數，德文馬布爾拿21分，簡浩替補拿14分、陳振傑有11分，林俊吉10分、6助攻。

鋼鐵人以銳米的25分表現最好，卡麥龍拿22分，施晉堯有17分、8助攻、6籃板，為本土最佳，球隊吞敗後，以7勝21負持續墊底。

簡浩。（夢想家提供）

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