足球》2個月非法下注多達50次！ 英媒曝義大利新星未來處境

托納利。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭足球總會控告紐卡索隊的中場托納利（Sandro Tonali）稍早遭指控違反多達50次與非法下注相關的條例，而這些罪名均和他在去年7月後轉會至英超紐卡索隊後所下的賭注有關。

先前托納利就因下注他的前東家AC米蘭及布雷西亞的球賽遭到義大利足協所施行長達10個月的禁賽，並在國際足總的要求下讓禁令擴增至全球足壇。而這次的報導則指出托納利在英超的違規下注行為發生在去年8月12日至10月12日之間，這表示他在10月26日事件爆發前仍在不停違規下注英超的比賽，而托納利的禁賽預計要到今年8月27日才會結束，同時他也必須在禁賽的這段時間接受戒賭治療。

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儘管托納利第二度被所屬聯賽國家足協指控違法賭博，但據消息指出紐卡索相信他不會因這些在英超時期所下的賭注而遭到任何進一步及更長的禁賽，外界大多認為英足總將把義大利足協祭出的罰則視為托納利已經受到應有的懲罰，且在紐卡索也曾向英足總表示希望不要對托納利追加懲處的情況下，有很大機率托納利將不會因在英超時期下注而被追加禁賽。

去年英超就曾發生球員賭博事件，當時涉案的前鋒托尼（Ivan Toney）就被指控違反超過200項賭博條例，最終遭到禁賽8個月，直至今年1月才重返英超賽場，在10場的出賽中踢進4球，同時還在近期入選英格蘭國家隊，從這個事件上就能看出英格蘭足球總會對於球員下注雖然仍然會祭出懲罰，但也不至於讓球員再也無法重回球場踢球。

對此紐卡索官方在英國時間周四發表的聲明表示:「托納利將完全配合所有調查程序，且俱樂部將給予他充分的支持，但由於目前調查仍在進行中，所以托納利及球團將無法對此發表進一步評論。」

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