晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》辛納好猛！橫掃俄國衛冕者梅德維夫 三闖邁阿密冠軍戰

2024/03/30 07:08

辛納。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）強轟7記愛司、4度破發，僅花1小時9分鐘，就以6：1、6：2橫掃俄國第3種子衛冕者梅德維夫（Daniil Medvedev），第3度挺進邁阿密網賽男單冠軍戰，還有機會躍居職業生涯新高排名的世界第2席。

「我今天在場上感覺很棒。通常你參與一項巡迴賽的時間越長，感覺就越舒服。」年僅22歲的辛納，在這項ATP千分等級大師賽連闖5關，已締造本賽季領先群雄的21勝1負，賽後信心滿滿地說：「我對這次比賽感到非常滿意。」

這位澳洲公開賽新科大滿貫冠軍，開賽就接連雙破梅德維夫發球局，取得5：0絕對優勢，順勢先馳得盤；次盤辛納乘勝追擊，第1、5局破發，又以5：1聽牌，完全不給去年奪冠勁敵任何機會，距離他本賽季第三冠也僅差最後一勝。

辛納此役只出現12 個非受迫失誤，反觀28歲的梅德維夫則有 22 個，「他犯了很多錯，而他通常不會這樣。」辛納直言，自己只是抓住機會，「我做好打硬仗的準備，若他第1盤或第2盤就破發，情況會完全不同。」辛納把對戰梅德維夫改寫為5勝6負，自去年邁阿密決賽輸球後，迄今已狂飆5連勝，其中包括今年初澳網決戰5盤大逆轉。

加上2021 年、2023 年，辛納已經第3次晉級邁阿密決賽，也是賽史3度問鼎金盃最年輕的球員，他將與德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev） 對決保加利亞第11種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）的勝方爭奪冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。