網球》辛納好猛！橫掃俄國衛冕者梅德維夫 三闖邁阿密冠軍戰

辛納。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）強轟7記愛司、4度破發，僅花1小時9分鐘，就以6：1、6：2橫掃俄國第3種子衛冕者梅德維夫（Daniil Medvedev），第3度挺進邁阿密網賽男單冠軍戰，還有機會躍居職業生涯新高排名的世界第2席。

「我今天在場上感覺很棒。通常你參與一項巡迴賽的時間越長，感覺就越舒服。」年僅22歲的辛納，在這項ATP千分等級大師賽連闖5關，已締造本賽季領先群雄的21勝1負，賽後信心滿滿地說：「我對這次比賽感到非常滿意。」

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這位澳洲公開賽新科大滿貫冠軍，開賽就接連雙破梅德維夫發球局，取得5：0絕對優勢，順勢先馳得盤；次盤辛納乘勝追擊，第1、5局破發，又以5：1聽牌，完全不給去年奪冠勁敵任何機會，距離他本賽季第三冠也僅差最後一勝。

辛納此役只出現12 個非受迫失誤，反觀28歲的梅德維夫則有 22 個，「他犯了很多錯，而他通常不會這樣。」辛納直言，自己只是抓住機會，「我做好打硬仗的準備，若他第1盤或第2盤就破發，情況會完全不同。」辛納把對戰梅德維夫改寫為5勝6負，自去年邁阿密決賽輸球後，迄今已狂飆5連勝，其中包括今年初澳網決戰5盤大逆轉。

加上2021 年、2023 年，辛納已經第3次晉級邁阿密決賽，也是賽史3度問鼎金盃最年輕的球員，他將與德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev） 對決保加利亞第11種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）的勝方爭奪冠軍。

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