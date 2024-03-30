網球》前球王穆雷腳踝韌帶斷裂！ 放棄蒙地卡羅等紅土賽事

穆雷。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英雄就怕傷來磨！前世界球王穆雷（Andy Murray）在邁阿密網賽男單32強止步，由於左腳踝受傷嚴重，甚至韌帶斷裂，導致這位36歲蘇格蘭老將不得不放棄4月蒙地卡羅大師賽，以及慕尼黑男網賽這兩站紅土賽事。

穆雷在ATP千分等級的邁阿密連闖兩關後，歷經3盤搶7激戰惜敗給捷克對手馬哈奇（Tomas Machac），還付出慘痛的受傷代價，賽後透露前距腓韌帶完全斷裂、跟腓韌帶接近全斷，這位兩屆溫布頓大滿貫冠軍近日與醫療專家討論，決定退出4月歐洲紅土賽季，並由團隊發表聲明：「現階段還不清楚穆雷將休兵多久，正與醫療團隊持續評估。顯然，這對他來說是非常令人失望的消息，期待能盡快重返球場，也感謝所有球迷支持。」蒙地卡羅大師賽和慕尼黑男網賽分別於4月7日至14日、4月15日至21日舉行。

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穆雷曾多次公開表態，輝煌的職業生涯可能在今年夏天結束，目標鎖定溫網和巴黎奧運，如今再傳傷情，計畫恐將生變。2019年才動過髖關節置換手術的老將，復出之路走的相當辛苦，日前邁阿密輸球，才在社交媒體發文，直言勢必又得休息好一段時間，還自我解嘲說：「當時機成熟，我會帶著一個臀部和沒有腳踝韌帶的狀態回來。」

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