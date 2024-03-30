MLB》恭喜！巨人旅美投手鄧愷威獲升大聯盟 最快今登板戰教士

鄧愷威。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天做球員異動，拉上台灣投手鄧愷威、以及大物外野手馬托斯（Luis Matos）。這是鄧愷威首度被拉上大聯盟，最快今天有望登板面對聖地牙哥教士。

鄧愷威成為第17位升上大聯盟的台灣旅美好手。前一次有台灣投手在大聯盟舞台，已經是2019年的陳偉殷。近年大聯盟賽場的台灣好手只有張育成一名野手，本季效力光芒隊。

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巨人隊今天做出人員異動，把右投手傑克森（Luke Jackson）放進15天傷兵名單，以及外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）放進產假名單。

現年25歲的鄧愷威是排在巨人農場第25名潛力好手，上季待在2A與3A，鄧愷威去年在3A出賽17場有16場先發，戰績6勝5敗防禦率4.22，共投79局賞96次三振。鄧愷威上季整年出賽29場有28場先發，戰績7勝8敗、防禦率4.42，共投126.1局賞164次三振，被打擊率為0.229。

鄧愷威去年11月中旬被放進巨人隊40人名單，卻在今年春訓期間因左腹斜肌拉傷，影響調整，沒有在大聯盟熱身賽出賽的紀錄，鄧愷威卻有到小聯盟春訓出賽投球。

巨人今天持續在客場面對教士，巨人右投哈里森（Kyle Harrison）將碰上教士瑪斯古夫（Joe Musgrove）。

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