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MLB》洋基交易來躺60天傷兵名單的右投 還得支付7985萬豪華稅

2024/03/30 07:56

布魯貝克。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，洋基送出一名日後指定球員，向海盜交易來30歲右投布魯貝克（JT Brubaker）以及國際簽約額度。目前布魯貝克正在60天傷兵名單中，根據隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，布魯貝克預計在明星賽前回歸。

布魯貝克在去年4月接受手肘韌帶置換手術，整季報銷，上一個完整賽季是在2022年，該季他先發28場拿下3勝12敗，144局被打157支安打，投出147次三振與54次保送，防禦率4.69。生涯63場比賽累積9勝28敗，防禦率4.99。

洋基輪值在開季前就少了塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole），根據《紐約郵報》報導，柯爾表示自己設定在美國時間6月1日回歸。若柯爾能在6月初完成本季初登板，將會比布魯貝克更早回歸。

布魯貝克在今年1月與海盜避免薪資仲裁，本季薪資為227.5 萬美元（約7266萬新台幣），由於洋基團隊薪資已經突破第四層稅線，在引進布魯貝克後，必須額外付出年薪110%的高額奢侈稅，落在約250萬美元（7985萬新台幣）。

儘管布魯貝克且自2022年後就未曾投球，可能無法緩解洋基先發輪值的需求，但他還能被下放至小聯盟，依舊能為洋基提供可能的輪值或者牛棚深度。

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