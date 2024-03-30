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MLB》開幕戰就清板凳！霍斯金斯疑「鬼腳」破壞雙殺 讓對手暴怒

2024/03/30 08:26

釀酒人跑者霍斯金斯（右）疑似為了破壞雙殺守備，滑壘衝向大都會二壘手麥克尼爾（左），引發雙方口角衝突。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在主場開幕戰面對釀酒人出現板凳清空的場面，釀酒人跑者霍斯金斯（Rhys Hoskins）在滑向二壘時，疑似對大都會二壘手麥克尼爾（Jeff McNeil）鏟腳，讓麥克尼爾相當不悅，雙方出現口角衝突，但沒有形成進一步的肢體衝突。大都會最後以1比3輸球。

此戰第8局上釀酒人1出局攻占一壘，釀酒人打者阿德梅斯（Willy Adames）敲三壘方向滾地球，大都會三壘手貝提（Brett Baty）傳二壘封殺，但麥克尼爾要準備傳一壘時，霍斯金斯疑似「滑壘鏟人」避雙殺，把麥克尼爾整個人鏟倒，麥克尼爾當下暴怒、並怒罵對手。霍斯金斯先是躺在地上後、隨後離開，雙方板凳也清空，霍斯金斯還做出「愛哭鬼」的手勢回嗆。

這個PLAY最後是二壘封殺出局，大都會認為有妨礙守備的嫌疑，當下提出挑戰，但裁判維持原判。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）說，「這是一個很晚才做的滑壘，我們不喜歡這樣，Jeff也不喜歡，但這是合法的。他人還在壘包上，被認為是合法的。」

釀酒人跑者霍斯金斯（左）疑似為了破壞雙殺守備，滑壘衝向大都會二壘手麥克尼爾（右），引發雙方口角衝突。（美聯社）

《美聯社》報導，麥克尼爾表示，不滿霍斯金斯太晚滑壘，「我根本沒有想製造雙殺，我只想接球，根本沒有必要破壞守備。」麥克尼爾還指出，霍斯金斯以前就有過一些爭議的滑壘，「這知道這可能會發生，而這事也出現了。」

霍斯金斯則認為，麥克尼爾反應過度，「我只想打棒球，對吧？我最不想做的就是讓他們有一個乾淨的空間製造雙殺，所以有個人，麥克尼爾對我的滑壘不滿，但老實說，我並沒有想太多。」、「當事情發展不順利時，他似乎只是在抱怨。」

霍斯金斯過去曾與大都會有些糾紛，當時還效力費城人的他，在2019年從當時的大都會後援投手雷姆（Jacob Rhame）開轟後，繞壘就花了34秒之久。

霍斯金斯去年因膝傷整季報銷，今年以2年3400萬美元轉戰釀酒人。

釀酒人霍斯金斯（中）。（美聯社）

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