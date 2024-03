NBA》赫特肩膀手術賽季報銷！ 西部第八國王戰力受創

杭特賽季報銷。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕根據資深記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)表示,國王隊先發射手赫特(Kevin Huerter)經評估後將進行左肩膀手術,也意味著本賽季將抱憾結束。

赫特上次出賽將追溯至3月18出戰灰熊,當時先發僅打2分鐘就傷退,如今確認將進行左肩膀孟唇撕裂的手術,目前排在西部第8的國王僅與第五種子鵜鶘有2.5場勝差,損失先發射手戰力的他們無疑在卡位季後賽席次時遭受打擊。

25歲的赫特本季64場出就有賽59場先發出戰,場均24.4分鐘的上場時間能繳出10.2分、3.5籃板、2.6助攻。

