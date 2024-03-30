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MLB》壽星歐森單場3支二壘安打 勇士單局灌7分擊敗費城人

2024/03/30 09:29

歐森本場擊出3支二壘安打，攻擊端表現相當出色。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日作客面對費城人，上演去年國聯分區系列賽戲碼，本場比賽雙方互有來往，直到8局上勇士在今天過30歲的壽星歐森（Matt Olson）的帶領下展現強大火力，單局灌進7分奠定勝基，終場勇士以9：3擊敗費城人，拿下今年首勝。

費城人在5局下展開攻勢，首名打者史多特（Bryson Stott）安打上壘，接著馬許（Brandon Marsh）相中偏高速球，一棒轟出左外野方向的兩分砲，幫助球隊先馳得點；而勇士也在7局上半做出回應，哈里斯（Michael Harris II）安打上壘後，阿西亞（Orlando Arcia）與杜瓦爾（Adam Duvall）連續擊出兩支二壘安打將比分扳平。

比賽來到8局上半，費城人換上阿瓦拉多（José Alvarado）接替投球但狀態不佳，一登板就被歐森擊出長打，哈里斯隨後也敲安送回跑者，接著在送出2次保送後，去年國聯年度MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）擊出適時安打帶有1分打點，費城人即便更換投手布洛格頓（Connor Brogdon）也沒得到任何改善，先是因暴投送分，接著又連續保送2名打者，滿壘情況下再度輪到歐森打擊，而他也再次擊出長打將壘上3名跑者全部送回來，比數拉開到9：2。

費城人即便在9局下半靠著瑞爾穆托（J.T. Realmuto）保送上壘與卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的安打追回1分，但已經無法逆轉頹勢。

勇士先發投手史崔德（Spencer Strider）今天主投5局失2分，送出8次三振，持續發揮去年三振王的實力。勇士隊進攻端方面，去年的全壘打王歐森本場擊出3支二壘安打外帶3分打點，阿西亞也演出猛打賞的表現。

先發投手史崔德主投5局失2分送出8K。（今日美國）

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