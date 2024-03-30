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MLB》大都會去年砸114億卻成分區倒數第2 富豪老闆盼本季能進季後賽

2024/03/30 09:20

大都會富豪老闆寇恩。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會去年季初的團隊薪資高達3.55億美元（約新台幣114億元）居全聯盟最高，最終只打出75勝87的成績，排國聯東區第四，無緣季後賽。大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）今天受訪表示，球隊本季目標就是要打進季後賽，「沒有進季後賽，我會很失望。」

大都會上季狀況不佳，從去年季中就開始「瘦身」，清出強投薛哲（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）以及數名老將，換來多名小聯盟潛力好手。根據《美聯社》報導，大都會在球季結束後，支付破紀錄1.01億美元的豪華稅。

大都會雖然把目標放在2025年，但仍希望在2024年賽季打進季後賽。寇恩認為，這不是重新開始，「我會稱我們在過渡期，但仍具有高度競爭力。我認為這是一件很難做到的事情。根據我在名單上所看到的，我認為我們已經做到了。」

休賽季在大都會新任棒球營運總裁史登斯（David Stearns）的操作下，改善球隊防守層面，並以1年1200萬美元簽下36歲老將J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）。

寇恩認為，球隊的目標是打進季後賽，「我認為我們會隨著時間的推移實現這個目標。我想我們在這建立的東西是可持續性的。」

大都會今天迎接新賽季開幕戰面對釀酒人，但大都會全場只有1安，靠馬堤（Starling Marte）的陽春砲拿到唯一的分數，最後以1比3輸球。

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