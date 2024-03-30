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NBA》嘴綠老毛病犯當場氣哭柯瑞！主帥談對他的影響：不可原諒...

2024/03/30 09:20

柯瑞被嘴綠氣哭。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士前一戰擊敗魔術的比賽，D.格林（Draymond Green）老毛病又犯，多次向裁判抱怨，開賽僅不到4分鐘遭到驅逐出場，當場更是讓一哥柯瑞（Stephen Curry）忍不住流淚。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）近日回憶此事，直言請D.格林的行為「不可原諒」。

柯爾在《95.7 The Game》電台節目中解釋，為何D.格林提前被驅逐出場對柯瑞影響，「每場比賽都很重要，我們為了一切而戰，Draymond打3分鐘多就被趕出去，這真的不可原諒。」他指出，柯瑞可能更氣自己沒能勸D.格林不要向裁判爭吵而感到不滿，「他的心態更像是，拜託兄弟，我們需要這場勝利。」

柯爾認為，柯瑞身為一位競爭者非常想獲勝，就是那些心態疊加在一起，才讓柯瑞當場氣哭。而在D.格林被驅逐出場後，柯爾也安慰柯瑞，「我可以看見他充滿情緒，對此感到很不開心，我只想確保他沒事。同時也提醒他，我們得上場了，要去比賽了。」

最終柯瑞在下半場強勢反彈，包括決勝節末2記關鍵投籃，鞏固勇士的勝利。不過對於力拼保住附加賽席次的勇士來說，若D.格林仍舊無法控制自己的老毛病，這絕非好事。

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