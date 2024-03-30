NBA》柯瑞第三節大爆發！拿23分率勇士捕蜂、暫穩住附加賽席次

柯瑞。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今客場出戰東部弱旅黃蜂，儘管上半場勇士發揮不如預期，還發生不少失誤，不過第三節靠著一哥柯瑞（Stephen Curry）大爆發，一舉將比分拉開，勇士最終以115：97擊敗黃蜂，笑納近期3連勝。

勇士開賽外圍手感不佳，首節8投僅2中，不過黃蜂也集體打鐵，以17：26落後。但來到次節，勇士處理球頻頻發生狀況，單節發生多達5次失誤，黃蜂則靠著高砲台柏坦斯（Davis Bertans）單節3顆三分球追近比分，半場打完勇士僅以50：45領先。

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不過易籃後，勇士在柯瑞的引領下甦醒，單節7投5中拿下12分，加上威金斯（Andrew Wiggins）也貢獻7分，勇士單節轟出39：26的攻勢。決勝節持續穩定分差，最終無懸念成功踢館收勝。

勇士目前暫居西部第10名，今獲勝後戰績來到39勝34敗，距離第9名、今天輸球的湖人有2.5場勝差；至於在第11名逐漸逼近、近況絕佳的火箭，則暫時還有1.5場勝差。不過火箭今天還要與西部弱旅爵士交手，勝差仍可能再度逼近。

柯瑞此役攻下全隊最高23分，外帶4助攻，威金斯20分8籃板8助攻，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）18分8籃板3火鍋2抄截，穆迪（Moses Moody）板凳挹注15分4籃板3助攻。

黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）22分9籃板3助攻，柏坦斯14分3籃板，B.米勒（Brandon Miller）、理查斯（Nick Richards）與G.威廉斯（Grant Williams）都拿下12分。

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