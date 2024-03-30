NBA》湖人三分狂打鐵！紫金大軍慘敗溜馬 中斷近期5連勝

湖人「詹皇」詹姆斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬球星西亞卡姆（Pascal Siakam）今天貢獻22分、11籃板，當家控衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）繳出21分8助攻8籃板表現，幫助溜馬以109比90輕取湖人。溜馬也斬斷湖人近期的5連勝。溜馬目前仍以42勝33敗暫居東部第六，而湖人則以41勝33敗暫居西部第9。

溜馬隊上半場打完以54比49領先，第三節西亞卡姆單節獨拿10分，幫助溜馬單節打出32比23的比分，前三節打完以86比72領先。末節湖人單節只得18分，讓溜馬隊最多領先到21分，溜馬最後收下近6戰第4勝。

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溜馬全隊有6人得分上雙，除了西亞卡姆、哈里伯頓之外，麥康諾（T.J. McConnell）替補出發拿16分，內史密斯（Aaron Nesmith）12分，中鋒M.透納（Myles Turner）10分5籃板、2阻攻，內姆哈德（Andrew Nembhard）10分。溜馬團隊命中率為48.3％。

溜馬控衛哈里伯頓。（美聯社）

湖人方面，「AD」A.戴維斯（Anthony Davis）24分15籃板，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）16分10籃板8助攻，里維斯（Austin Reaves）16分13籃板，八村壘14分。湖人團隊命中率為40.7％（86投35中），團隊三分球30投僅5中（其命中率為16.7％）。

湖人團隊也發生16次失誤，詹姆斯、里維斯各有5次失誤，A.戴維斯也有3次失誤；溜馬團隊整場只有8次失誤。

溜馬球星西亞卡姆（左）。（美聯社）

湖人A.戴維斯（中）。（法新社）

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