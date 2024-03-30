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MLB》洛爾本季首轟即滿貫！光芒單場10安擊敗藍鳥（影音）

2024/03/30 10:45

洛爾3局下半擊出滿貫全壘打，本季首轟出爐。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒藍鳥系列賽的第2戰，光芒本場擊出10支安打，包括3局下半洛爾（Brandon Lowe）的滿貫全壘打，幫助球隊以8：2擊敗藍鳥，在系列賽扳回一城。

3局上半藍鳥率先發起攻勢，「春天哥」史普林格（George Springer）鎖定紅中曲球轟出左外野大牆外形成陽春砲，也是他連續兩天開轟，幫助球隊先馳得點；不過光芒很快就在下個半局發起反攻，靠著安打、觸身球與野手選擇，讓光芒在無人出局就攻佔滿壘，下一棒的洛爾不放過這次大好機會，咬中紅中卡特球一棒掃向中右外野看台上，今年首轟就是一發逆轉比數的滿貫砲。

光芒仍持續製造得分機會，5、6局共拿下2分，8局下兩出局的情況，靠著羅特維特（Ben Rortvedt）、卡巴列羅（José Caballero）與狄亞茲（Yandy Díaz）連3支安打再拿下2分，雖然藍鳥在9局上半也因高飛犧牲打拿下1分，但依舊無濟於事。

光芒今日先發投手希瓦利（Aaron Civale）投出優質先發表現，主投6局僅失1分，並送出6次三振；而藍鳥巴西特（Chris Bassitt）先發5局失掉5分（4分自責分），同樣也送出6次三振。

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