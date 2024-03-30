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足球》曼城壞消息！主力史東斯、沃克缺席與兵工廠關鍵一役

2024/03/30 10:11

史東斯（左）與沃克（右）。（路透社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明天晚間曼城、兵工廠將進行關鍵一戰，不過曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）無奈宣布隊內後場雙主力史東斯（John Stones）、沃克（Kyle Walker）都將缺席。

兩名主力缺戰無疑重創曼城戰力，尤其史東斯本季因傷所苦，本季各大比賽合計僅踢22場，上禮拜兩場國際友誼賽面對巴西踢滿整場，隔場面對比利時再度先發，間接導致隨後大腿肌肉傷勢的問題出現，而沃克也是在對陣巴西的比賽中傷到腿部。

兩名後衛同是國家隊搭檔亦是職業隊戰友，本周英超第30輪賽事，目前位居聯盟第3的曼城將於主場迎戰手握64積分的龍頭兵工廠，目前兩隊僅1點積分差距，此場雙方正面碰頭的比賽可說是足壇最關注的焦點。

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