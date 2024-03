足球》曼城壞消息！主力史東斯、沃克缺席與兵工廠關鍵一役

史東斯(左)與沃克(右)。(路透社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕明天晚間曼城、兵工廠將進行關鍵一戰,不過曼城主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)無奈宣布隊內後場雙主力史東斯(John Stones)、沃克(Kyle Walker)都將缺席。

兩名主力缺戰無疑重創曼城戰力,尤其史東斯本季因傷所苦,本季各大比賽合計僅踢22場,上禮拜兩場國際友誼賽面對巴西踢滿整場,隔場面對比利時再度先發,間接導致隨後大腿肌肉傷勢的問題出現,而沃克也是在對陣巴西的比賽中傷到腿部。

請繼續往下閱讀...

兩名後衛同是國家隊搭檔亦是職業隊戰友,本周英超第30輪賽事,目前位居聯盟第3的曼城將於主場迎戰手握64積分的龍頭兵工廠,目前兩隊僅1點積分差距,此場雙方正面碰頭的比賽可說是足壇最關注的焦點。

Kyle Walker and John Stones are both OUT of Manchester City squad for the game against Arsenal. pic.twitter.com/G4lytpNYUz