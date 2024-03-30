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足球》傳與前任經紀人有財務糾紛 巴西球星坦言世界盃後精神崩潰

2024/03/30 11:40

巴西球星理查利森。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力英超熱刺的巴西球星理查利森（Richarlison），先前傳出與長期合作的前任經紀人貝拉斯科（Renato Velasco）有財務糾紛，雙方也分道揚鑣。理查利森去年9月在巴西隊的國際賽期間，他當時被換下場後在板凳席落淚。理查利森近日受訪坦言，他在2022年世界盃足球賽後精神崩潰。

理查利森近期接受ESPN專訪時落淚坦承，他在2022年世界盃後罹患憂鬱症，並在去年9月尋求心理醫生，理查利森說看心理醫生是「拯救他的生命」。

「我那時剛踢世界盃，在我正值巔峰的時候。」理查利森說，「我已經到極限了，你知道嗎？我不知道，我不想談論輕生，但我當時很沮喪，很想放棄。」、「即使是我，看起來精神堅強的人，在世界盃之後，一切似乎都崩潰了。」

「我覺得心理醫生，不管你喜不喜歡，拯救我的生命。我當時腦中一團亂，在GOOGLE上搜尋也是亂找，我只想看到關於死亡的東西。」理查利森指出，「今天我可以說，去找心理醫生，如果你需要心理醫生，那就去找，因為你這樣敞開心扉，與別人交談是好事。」

理查利森也坦言，以前他對看心理醫生的想法有偏見，他的家人們認為任何看心理醫生的人都是瘋子。如今理查利森說，看心理醫生是「我一生中最好的發現。」

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