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NBA》「斑馬」40分20籃板寫31年超狂偉業！尼克布朗森轟61分仍輸球

2024/03/30 11:31

溫班亞馬。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今主場迎戰尼克，雙方一路鏖戰至延長賽，即便尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）狂轟生涯新高的61分，但馬刺在天才狀元「班馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也繳出生涯新高40分、外帶20籃板鬼神成績單之下，以130：126力退尼克，收下3連勝。

馬刺在上半場團隊外圍手感發燙，共投進10顆三分球，命中率高達50%；反觀尼克三分球13投僅4中，命中率30.8%，這讓馬刺半場打完就取得74：57大幅領先。但易籃後布朗森大爆發，單節進帳24分，率領尼克打出34：20攻勢，即便溫班亞瑪與他對轟，但布朗森決勝節又砍下14分，雙方以121：121進入延長賽。

馬刺在延長賽靠著瓊斯（Tre Jones）拋投以及溫班亞瑪補籃，取得125：121領先。隨後尼克靠著羅賓森（Mitchell Robinson）2罰1中與布朗森得分再度追進，但溫班亞瑪在1分12秒時投進關鍵三分彈，又將比分拉開至128：124，即便羅賓森在籃下追回2分，但後續布朗森追平中距離沒把握，阿丘瓦（Precious Achiuwa）搶下進攻籃板卻發生失誤，最後馬刺靠著瓊斯2罰俱中，擊敗尼克捍衛主場。

溫班亞瑪今22投13中，三分球9投4中，繳出40分20籃板7助攻2抄截1火鍋，成為自1993年的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來，首位單場繳出40分20籃板的新秀；且更是史上除了卡森斯（DeMarcus Cousins）、A.戴維斯（Anthony Davis）以來，第3位單場40分20籃板，外帶4顆三分球的球員。

馬刺奪下3連勝，除了溫班亞馬好表現，瓦賽爾（Devin Vassell）也進帳23分7助攻，K.強森（Keldon Johnson）板凳挹注17分5籃板4助攻。尼克方面，布朗森47投25中砍下生涯新高61分，外帶6助攻4籃板，迪文森佐（Donte Divincenzo）20分6籃板，無奈球隊還是輸球。

溫班亞馬防守布朗森。（美聯社）

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