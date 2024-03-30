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MiLB》金鶯狀元首戰火燙！首局首打席開轟、完全打擊只差一步（影音）

2024/03/30 11:53

金鶯狀元郎哈勒戴。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟3A賽季今日正式展開，位居百大新秀之首的金鶯狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）首戰面對光芒3A就火力全開，不僅有開轟表現，甚至只差1支三壘安打就能達成完全打擊，表現相當亮眼。

哈勒戴本場鎮守二壘擔任開路先鋒，面對光芒農場排名第9的新秀蒙哥馬利（Mason Montgomery），咬中內角高位置球速91.1英里（約147公里）的速球，掃出右外野方向首局首打席全壘打，飛行距離達到403英尺，幫助球隊先馳得點。

4局下半滿壘1人出局，哈勒戴本場第4個打席，面對投手賈西亞（Carlos Garcia），鎖定內角速球打向中外野形成平飛安打帶有2分打點，6局下半又在一壘有人的情況打出右外野方向的二壘安打，剩下三壘安打就能達陣完全打擊，但他在8局下遭到三振，與個人特別的紀錄擦肩而過。

哈勒戴本場5個打數敲出3支安打，進帳4分打點，而他也幫助金鶯3A以12：8擊敗光芒3A，搶下本季開門紅。

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