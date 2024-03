MiLB》金鶯狀元首戰火燙！首局首打席開轟、完全打擊只差一步（影音）

金鶯狀元郎哈勒戴。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小聯盟3A賽季今日正式展開,位居百大新秀之首的金鶯狀元郎哈勒戴(Jackson Holliday)首戰面對光芒3A就火力全開,不僅有開轟表現,甚至只差1支三壘安打就能達成完全打擊,表現相當亮眼。

哈勒戴本場鎮守二壘擔任開路先鋒,面對光芒農場排名第9的新秀蒙哥馬利(Mason Montgomery),咬中內角高位置球速91.1英里(約147公里)的速球,掃出右外野方向首局首打席全壘打,飛行距離達到403英尺,幫助球隊先馳得點。

4局下半滿壘1人出局,哈勒戴本場第4個打席,面對投手賈西亞(Carlos Garcia),鎖定內角速球打向中外野形成平飛安打帶有2分打點,6局下半又在一壘有人的情況打出右外野方向的二壘安打,剩下三壘安打就能達陣完全打擊,但他在8局下遭到三振,與個人特別的紀錄擦肩而過。

哈勒戴本場5個打數敲出3支安打,進帳4分打點,而他也幫助金鶯3A以12:8擊敗光芒3A,搶下本季開門紅。

