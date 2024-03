MLB》25歲工具人鐵支、「怪力男」本季首轟！洋基逆轉太空人奪2連勝

O.卡布雷拉與史坦頓。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今持續與太空人交戰,比賽前段形成投手戰,落後1分的洋基在7局上展開反攻,一口氣逆轉;8局上又趁勝追擊攻下4分大局,最終以7:1大勝太空人,新賽季快意收下2連勝。

洋基明星先發左投羅冬(Carlos Rodon)今投4.1局,用87球中54球是好球,被敲出5支打,投出4次三振3次保送失掉1分;而太空人先發投手哈維爾(Christian Javier)則是6局僅被敲4支安打,送出6次三振僅出現1次保送,繳出無失分優質先發,退場時仍為勝投候選人。

6局打完以0:1落後的洋基在7局上展開反攻,開季狀況超火燙的25歲工具人O.卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)敲安追平比分,後續索託(Juan Soto)又在滿壘時選到保送,洋基2:1逆轉。8局上更靠著太空人單局出現2次失誤,一口氣灌進4分,洋基8局打完取得6:1領先。

OSWALDO CABRERA TIES IT WITH AN RBI SINGLE! pic.twitter.com/WIntkrjLGb