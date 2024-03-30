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MLB》25歲工具人鐵支、「怪力男」本季首轟！洋基逆轉太空人奪2連勝

2024/03/30 12:15

O.卡布雷拉與史坦頓。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今持續與太空人交戰，比賽前段形成投手戰，落後1分的洋基在7局上展開反攻，一口氣逆轉；8局上又趁勝追擊攻下4分大局，最終以7：1大勝太空人，新賽季快意收下2連勝。

洋基明星先發左投羅冬（Carlos Rodon）今投4.1局，用87球中54球是好球，被敲出5支打，投出4次三振3次保送失掉1分；而太空人先發投手哈維爾（Christian Javier）則是6局僅被敲4支安打，送出6次三振僅出現1次保送，繳出無失分優質先發，退場時仍為勝投候選人。

6局打完以0：1落後的洋基在7局上展開反攻，開季狀況超火燙的25歲工具人O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）敲安追平比分，後續索託（Juan Soto）又在滿壘時選到保送，洋基2：1逆轉。8局上更靠著太空人單局出現2次失誤，一口氣灌進4分，洋基8局打完取得6：1領先。

9局上洋基錦上添花，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）瞄準一記紅中曲球大棒一揮，擊出左、中外野方向陽春砲，本季首轟出爐，最終洋基就以7：1獲勝。

此役O.卡布雷拉單場5打數4安打，索托也繳出猛打賞，洋基全場敲出11安，先發9棒僅開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）和當家重砲賈吉（Aaron Judge）沒敲安也沒上壘，其中賈吉更是5打數0安打，打擊率下探至0.111。

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