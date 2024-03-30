MLB》巨人新同學查普曼雙響砲5打點退教士 鄧愷威初登板再等等

巨人球星查普曼。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人新同學查普曼（Matt Chapman）今天單場雙響砲、一人就打進5分打點，加上22歲年輕左投哈里森（Kyle Harrison）6局失2分好投，巨人最後客場以8比3贏球，巨人隊新賽季首勝開張。剛從3A升上大聯盟的台灣投手鄧愷威，此戰沒有亮相，大聯盟初登板還要再等等。

查普曼在3月初才以3年5400萬美元（約新台幣17.4億）加盟巨人，昨天首戰4打數敲1安，今天查普曼打擊大爆發，首局就擊出兩分砲，第7局敲二壘安打攻回1分，第9局又揮出三分砲，查普曼全場5打數3安都是長打進帳5分打點。

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巨人全場敲13安，除了查普曼外，南韓好手李政厚此戰交出2安、進帳1分打點，大聯盟生涯首打點出爐，目前前兩戰打完，李政厚的打擊率為3成75。佛羅雷斯（Wilmer Flores）、艾斯查德（Thairo Estrada）也貢獻1安1打點。

哈里森主投6局被敲6安，挨2轟都是陽春砲，失掉2分，賞5次三振，摘得本季首勝；教士投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）先發5.2局被敲8安，包含1轟，失掉4分，吞本季首敗。

教士全場有9安，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）單場兩轟都是陽春砲，馬查多（Manny Machado）也有一發陽春彈。教士韓籍游擊手金河成則是單場敲2安。

Matt Chapman SMASHES his second homer of the game! pic.twitter.com/ohyiLtriOi — MLB （@MLB） March 30, 2024

巨人球星查普曼。（美聯社）

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