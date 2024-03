MLB》巨人新同學查普曼雙響砲5打點退教士 鄧愷威初登板再等等

巨人球星查普曼。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人新同學查普曼(Matt Chapman)今天單場雙響砲、一人就打進5分打點,加上22歲年輕左投哈里森(Kyle Harrison)6局失2分好投,巨人最後客場以8比3贏球,巨人隊新賽季首勝開張。剛從3A升上大聯盟的台灣投手鄧愷威,此戰沒有亮相,大聯盟初登板還要再等等。

查普曼在3月初才以3年5400萬美元(約新台幣17.4億)加盟巨人,昨天首戰4打數敲1安,今天查普曼打擊大爆發,首局就擊出兩分砲,第7局敲二壘安打攻回1分,第9局又揮出三分砲,查普曼全場5打數3安都是長打進帳5分打點。

巨人全場敲13安,除了查普曼外,南韓好手李政厚此戰交出2安、進帳1分打點,大聯盟生涯首打點出爐,目前前兩戰打完,李政厚的打擊率為3成75。佛羅雷斯(Wilmer Flores)、艾斯查德(Thairo Estrada)也貢獻1安1打點。

哈里森主投6局被敲6安,挨2轟都是陽春砲,失掉2分,賞5次三振,摘得本季首勝;教士投手瑪斯古夫(Joe Musgrove)先發5.2局被敲8安,包含1轟,失掉4分,吞本季首敗。

教士全場有9安,小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)單場兩轟都是陽春砲,馬查多(Manny Machado)也有一發陽春彈。教士韓籍游擊手金河成則是單場敲2安。

