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MLB》大谷4支0、MVP連線僅貝茲開轟 道奇新同學雙響砲助隊2連勝

2024/03/30 12:55

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天面對紅雀隊，全場4打數沒有敲安，道奇「MVP連線」中只有核彈頭貝茲（Mookie Betts）開轟，不過道奇24歲火球男米勒（Bobby Miller）此戰6局狂飆11三振無失分，加上新同學赫南德茲（Teoscar Hernández）單場雙響砲進帳4打點，道奇隊最後以6比3擊敗紅雀，收下2連勝。

貝茲在首局首打席就擊出左外野陽春砲，這是他生涯第49發首局首打席全壘打排史上第五多。赫南德茲敲第2局敲陽春砲，第4局赫南德茲又擊出三分彈，幫助球隊擴大至5比0的領先。道奇羅哈斯（Miguel Rojas）在第7局敲陽春砲添加保險分。

紅雀打線直到第8局才有攻勢，靠戈爾曼（Nolan Gorman）的二壘安、以及艾倫納多（Nolan Arenado）的高飛犧牲打，單局進帳3分。道奇隊終結者菲利浦斯（Evan Phillips）在第9局讓紅雀打線三上三下，守住勝利，進帳本季第2次救援成功。

赫南德茲。（美聯社）

大谷今天首打席敲平飛球被接殺，第二打席左外野飛球被接殺，第三打席則是敲雙殺打，第四打席吞三振。賽後打擊率為2成94，大谷也中斷開季連3場有安打的表現。

道奇「MVP連線」中，貝茲全場貢獻1轟、選1次保送，吞2次三振，賽後打擊率為5成74；而佛里曼（Freddie Freeman）4打數沒有敲安，吞1次三振，賽後打擊率為2成31。

米勒先發6局僅被敲2安，狂飆11次三振創生涯單場新高，另有1次保送，收下本季首勝。道奇投手葛洛佛（Michael Grove）後援1局失3分；紅雀先發湯普森（Zach Thompson）主投5.1局被敲6安，包含3轟，失掉5分，吞本季首敗。紅雀開季吞2連敗，首勝尚未開張。

貝茲。（美聯社）

火球男米勒。（美聯社）

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