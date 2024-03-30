NBA》老少搭配合轟48分！ 灰狼咬傷金塊重返西部龍頭！

康利（左）與愛德華茲（右）助隊重返龍頭。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊今日前往客場對決賽前落後半場勝差的金塊隊，靠著少主愛德（Anthony Edwards）、康利（Mike Conely）一老一少搭配拿下48分，終場111：98擊敗衛冕軍並重新搶回龍頭寶座。

金塊隊主力J.穆雷（Jamal Murray）今天告假，已經連續四場比賽因腳踝傷勢缺席，而灰狼在第二節僅讓對手攻下17分成為勝負關鍵，金塊隊在缺少主力的情況下火力略顯不足，已連續兩場未能攻破100分，隊內一哥約基奇（Nikola Jokic）雖繳出全場最高32分，不過本場比賽他受限對手包夾。前17次出手僅命中6球，並發生全場最多4次失誤。

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金塊隊在明星賽後取得15勝2敗佳績，不過最近卻遇到小亂流，既上場比賽面對太陽吞敗後，今天再輸灰狼使得他們本季首度於主場連敗。加上今天雷霆輕取太陽贏球，金塊從西部第一降至第三。

灰狼本場比賽命中率超過五成，戈貝爾（Rudy Gobert）15投7中，拿下21分11籃板，金塊方面， 戈登（Aaron Gordon）14分、7籃板、4助攻。

約基奇繳32分，團隊仍吞連敗。（美聯社）

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