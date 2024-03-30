MLB》去年打擊率僅0.211！洋基工具人開季火燙 寫「酷斯拉」後首見壯舉

O.卡布雷拉。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以7：1擊敗太空人，收下開季2連勝。而這兩場勝仗，25歲工具人O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）功不可沒。去年球季打擊率僅有0.211的他，今年開季狀況超火燙，才打2場比賽就已經寫下隊史特殊紀錄。

O.卡布雷拉能夠兼守內、外野多個守位，是個可以靈活調度的工具人。只不過打擊並非他的強項，去年出賽115場，打擊三圍僅有.211/.275/.299，攻擊指數0.574。今年春訓O.卡布雷拉出賽20場，打擊率也只有0.213。

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O.卡布雷拉原本預計為洋基內野替補首選，想不到洋基內野戰力在休季出現接二連三傷病潮，甚至連主力三壘手拉梅修拉梅修（DJ LeMahieu）都因自打球傷勢躺進傷兵名單，這也讓O.卡布雷拉直接被列為開季先發三壘手。

想不到O.卡布雷拉攻擊狀況直接拉到最高檔，昨天開幕戰埋伏在先發第9棒，4打數敲出2安打包含本季首轟，幫助洋基5：4贏球；今天一樣擔任先發第9棒鎮守三壘，O.卡布雷拉繳出5打數4安打3分打點超狂演出，助洋基追平並逆轉太空人，新賽季打擊率高達0.667，攻擊指數1.778。

數據專家夏普（Katie Sharp）指出，卡布雷拉是隊史第4位能夠在開季前2戰繳出6支安打、4分打點的球員，前3位分別是2005年的「酷斯拉」松井秀喜，1960年的尤吉貝拉（Yogi Berra），以及1934年的迪奇（Bill Dickey）等兩位名人堂鐵捕。

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