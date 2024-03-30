中職》獅薪資全數談定 陳鏞基、蘇智傑、劉軒荅簽複數年約

陳鏞基、蘇智傑、劉軒荅。（本報資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒35年例行賽今日正式開打，獅隊明日於台南棒球場進行主場開幕戰，今年獅隊選手薪資均全數談定，其中古林睿煬、陳重廷、陳重羽、林益全、江承峰、邱浩鈞、林子崴、潘傑楷、劉軒荅、邱智呈、林子豪、劉予承、蘇智傑及李其峰等人均獲得球團予以肯定加薪，而陳鏞基、蘇智傑及劉軒荅簽下複數年約，目前仍在執行複數年約的選手尚有陳韻文、陳傑憲、林岱安、胡金龍及宋文華。

去年古林睿煬穩定好表現獲得球團肯定，2024年加薪10萬，月薪33萬，加薪43.38%，，嘉信陳重羽獲得球團月薪加薪8.5萬，月薪24萬，加薪54.84%，邱智呈獲得加薪11萬，月薪26萬，加薪73.3％，邱浩鈞獲得加薪7.5萬，月薪27.5萬，加薪37.5%，林益全獲得加薪10.5萬，加薪42%，其他獲得選手加薪資訊彙整如下：

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古林睿煬 加薪10萬 月薪33萬 加薪比例43.48%

陳重廷 加薪4.5萬 月薪23萬 加薪比例24.32%

陳重羽 加薪8.5萬 月薪24萬 加薪比例54.84%

林益全 加薪10.5萬 35.5萬 加薪比例42%

江承峰 加薪3萬 月薪22萬 加薪比例15.79%

邱浩鈞 加薪7.5萬 月薪27.5萬 加薪比例37.5%

林子崴 加薪3萬 月薪13萬 加薪比例30%

潘傑楷 加薪5萬 月薪24萬 加薪比例26.32%

劉軒荅 加薪6.5萬 月薪36萬 加薪比例22.03%

邱智呈 加薪11萬 月薪26萬 加薪比例73.33%

林子豪 加薪4萬 月薪19萬 加薪比例26.67%

劉予承 加薪2萬 月薪12萬 加薪比例20%

去年結束複數年約蘇智傑，再簽下2年複數年約，2024年月薪58萬，2025年月薪63萬，合約總額1452萬，另設激勵條件予以鼓勵拼出好成績。去年劉軒荅拿下亮眼成績，今年首度晉升為複數年約選手，簽訂2年複數約，2024年月薪 36萬，2025年40萬，合約總額為912萬。陳鏞基再簽2年複數年約，2024及2025年月薪65萬，合約薪資總額1560萬，另設激勵條件予以鼓勵拼出好成績。

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