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NBA》一度落後15分不怕！獨行俠決勝節逆轉氣走國王喜迎6連勝

2024/03/30 14:23

艾克森在比賽結束前投進關鍵逆轉三分球，是獨行俠能逆轉的功臣之一。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠客場5連戰的第3戰再度對上國王，獨行俠在前3節落後國王一度多達15分，但在決勝節靠著陣中雙星東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）合攻56分的帶領下，再加上艾克森（Dante Exum）的致勝三分球，幫助球隊以107：103上演逆轉秀，收下近期的6連勝。

國王在首節率先發起攻勢，靠著巴恩斯（Harrison Barnes）與艾利斯（Keon Ellis）的帶領下，單節拿下34分，次節國王繼續輸出，還一度將分差擴大至15分，上半場結束國王9分領先獨行俠。

雙方易籃再戰，國王火力稍降且犯規稍多，使得獨行俠雖然投籃命中率不高，但仍能靠罰球在第3節的得分與國王打平，比賽來到決勝節，獨行俠開始展開反攻，在厄文單節4投全中、包含2次三分球命中、5次罰球機會也僅1次未進的領銜下，將比分一路縮小甚至追平、逆轉，最後在比賽時間剩下30秒時，艾克森三分外線跳投幫助球隊再次超前，成功拿下逆轉勝。

厄文今日攻下30分，表現相當優異。（今日美國）

個人表現部分，厄文本場轟下全場最高的30分、東契奇攻下26分9籃板12助攻的準大三元表現、萊福利（Dereck Lively II）挹注12分9籃板。

國王5人先發得分全上雙，福克斯（De'Aaron Fox）攻下23分為全隊最高、巴恩斯20分緊隨其後、艾利斯挹注16分、沙波尼斯（Domantas Sabonis）13分12籃板10助攻達成本季第26次大三元、穆雷（Keegan Murray）12分進帳。

獨行俠目前戰績44勝29敗排行西部第6，而國王則位居西部第8。

沙波尼斯今天打下本季第26次大三元。（法新社）

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