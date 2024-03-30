MLB》最快丟161公里！道奇火球男6局狂飆11K 教頭大讚控球能力

道奇隊24歲火球男米勒。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊24歲火球男米勒（Bobby Miller）今天交出6局無失分好投，最快丟到100.3英里（約161.4公里），幫助道奇隊以6比3擊敗紅雀，米勒收下本季首勝。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞米勒的速球控球能力。

米勒此戰6局投球用93球，只被敲2安，送出11次三振創生涯單場新高，只有1次保送，收下本季首勝。米勒今天的四縫線速球均速高達98.8英里（約159公里），最快投到100.3英里。

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米勒今天使用的球種除了速球外，還有變速球、曲球、滑球、伸卡球。其中，米勒丟了20顆變速球，紅雀打者群面對這個武器球，共7打數沒有敲安，吞4次三振，有3次是揮空吞K。米勒去年的變速球被打擊率僅0.133。

「我想即使在一年之前，（米勒）還沒有像他那樣控好速球。」羅伯斯表示，「你知道100英里仍然是100英里，但如果這球在紅中，大聯盟這些傢伙仍然可以打出去。現在他的控球就像一位打過數個賽季的老將。」

米勒是道奇隊在2020年選秀會首輪第29順位挑中的好手，上季他首度登大聯盟舞台，整季先發22場交出11勝4敗、防禦率3.76的成績。

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