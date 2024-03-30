日職》剛簽40億日圓大約的軟銀古巴強投 生涯首先發就是悲情完投敗

軟銀鷹古巴左投莫伊尼洛。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季從中繼轉戰先發的軟銀鷹古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），今天生涯初先發面對歐力士猛牛，莫伊尼洛完投8局失2分，但軟銀打線缺乏適時一擊，最後軟銀以0比2遭完封。莫伊尼洛吞本季首敗。

莫伊尼洛今天開賽讓對手12上12下，第5局被歐力士球星頓宮裕真敲安，1出局後，歐力士洋砲塞德諾（Leandro Cedeno）逮中一顆152公里的速球，擊出中、右外野兩分砲。不過，莫伊尼洛從第6局至第8局都沒有再失分，用90球投完8局。

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總計莫伊尼洛8局投球，僅被敲3安，挨了一發兩分砲，送出4次三振、丟1次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為2.25。

歐力士先發洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）此戰6局只被敲2安，送3次三振、丟4次保送，沒有失分，收下本季首勝；歐力士新洋投A.馬茶多（Andrés Machado）後援1局賞3次三振，被敲1安，最快丟到162公里，刷新歐力士隊史最速紀錄；歐力士終結者平野佳壽1局被敲2安、賞2次三振，沒有失分，驚險收下救援成功。

莫伊尼洛是在2017年以育成選手身分加入軟銀，並在2020年榮獲太平洋聯盟中繼王，也兩度代表古巴隊參加世界棒球經典賽。莫伊尼洛今年季前以4年40億日圓的延長合約，續留軟銀鷹，雙方合約將到2028年賽季。莫伊尼洛從今年賽季開始從後援轉戰先發投手。

莫伊尼洛在前7年日職生涯，共出賽306場，累積19勝9敗、防禦率1.95，合計135次中繼成功、40次救援成功。

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