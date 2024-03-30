中職》「沒有感傷，只有感恩」 蘇建文華麗轉身

蘇建文。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕60歲的中職資深裁判蘇建文，今天在大巨蛋聯盟開幕戰擔任三壘審，這是個人生涯最後一次執法，接下來他將退居幕後，擔任二軍裁判總督導的工作，負責培育年輕裁判，華麗轉身，轉換身分繼續為職棒奉獻心力。

蘇建文表示，其實多年前就向聯盟高層提出退居幕後的想法，但直到今年開季前才定案，今天是最後一次執法，但他並沒有退休，聯盟有許多優秀的新生代裁判，他希望貢獻所學培育後進。

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生涯最後一場執法就在中職大巨蛋首戰，極具歷史性意義，蘇建文透露，其實他原本打算去年站完就退下來，只是聯盟長官對他十分禮遇，堅持安排他在大巨蛋執法畫下完美句點，內心無比感動，「回顧30多年執法生涯，內心只有2個字，那就是『感恩』，我不是棒球科班選手出身，也沒有當裁判的經驗，卻能在職棒一站就是30幾年，今天站完沒有感傷，只有感恩。」

蘇建文學生時期是排球校隊，沒有棒球底子，1991年聯盟招募裁判，200多封履歷如雪片般飛來，蘇建文一路過關斬將，通過「職棒之父」洪騰勝面試如願入行，成為3位幸運兒之一，該年8月1日報到。

1992年3月19日統一獅對味全龍之戰，蘇建文站右線審，開啟執法生涯，加上今天大巨蛋 「最終戰 」，累計執法3381場，其中914場主審都是中職紀錄。

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