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中職》大巨蛋「痛苦槍」有解？ 開幕戰見真章

2024/03/30 15:10

今天大巨蛋開幕戰，聯盟將測速將擺放在本壘後方靠一壘側觀眾席。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職日前在大巨蛋進行兩場公辦熱身賽，測出來的球速普遍下修，因此，大巨蛋測速槍被視為「痛苦槍」，為此，今天中職開幕戰前，聯盟與遠雄共同檢視測速槍調校與擺放位置，找出位於本壘後方觀眾席最合適的測速地點，能否「痛苦槍」名號？比賽開打見真章。

中信兄弟投手鄭凱文和徐基麟，公辦熱身賽在大巨蛋測到最快球速，都比其他球場還慢9公里；聯盟解釋，公辦熱身賽測速槍可能被球迷碰撞到，導致測速方位不是那麼準確，影響測出來的數值，今天將測速將擺放在本壘後方靠一壘側觀眾席，經過測試後確認是最佳位置。

棒球比賽用的測速槍，和警用測速雷達原理相近，都運用「都卜勒效應」，藉本身打出去的波動，再反射回來的波長改變來測得球速。

中職各球場採用的測速槍，使用的方法是先在本壘後方看台找地方固定架好槍，再將槍對準投手，測出來的球速是投手剛出手一剎那的初速，而非測球通過本壘板的尾速。

目前中職賽事都會擺放兩支測速槍，1支是聯盟的，數值會顯示在球場大螢幕，也就是官方認定的測速數據，另1支則是轉播單位的，由於兩支測速槍所接訊號和系統不同，實際整合技術面有困難，因此放兩支各自認定。

中職各球場測速槍廠牌和型號並無統一規格，交給場方決定，比賽由球僮記錄球速，測速槍都置於本壘板後方看台，因各球場設計不同，擺放的角度、距離、高低位置不一，多少會影響數據。

根據熟悉測速槍操作的圈內人士透露，測速槍擺放最佳方位應在本壘正後方，才能降低實際誤差。

今天大巨蛋開幕戰，聯盟將測速將擺放在本壘後方靠一壘側觀眾席。（記者羅志朋攝）

今天大巨蛋開幕戰，聯盟將測速將擺放在本壘後方靠一壘側觀眾席。（記者羅志朋攝）

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