中職》「同梯」幾乎全引退 42歲林智勝：有想法會讓大家知道

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊42歲老將林智勝今年開季未在一軍、而是隨隊。日前總教練葉君璋提及，除了給林智勝時間再調整，之後也可能讓林智勝朝教練方向走。

林智勝坦言，春訓狀況拉不起來，因此進度較慢一點，一軍名單本就是團隊為主，不是一定要帶誰，因此讓他隨隊調整沒有問題。

林智勝也說：「現在也在學習怎麼教學弟，也會去觀察學習。本就會有這個時間點會出現，現在就學習怎麼教。有在規劃之中，也希望自己能做更好，畢竟滿不簡單的，有很多新東西要學習。」

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林智勝是2003年替代役選秀會狀元，同梯的高國慶日前舉行完引退記者會，而周思齊今年球季結束後要引退，若再算上獅隊資深王牌潘威倫，如今林智勝同期好手，皆已陸續準備引退。

林智勝說：「球員就是做好本分，若真的決定退休，應該是他們有某些規劃。我自己目前還沒想到這個問題，如果有決定，一定會開個記者會讓大家知道，就像他們這樣。」

林智勝笑說，希望在球迷眼裡他一直都是「很皮的林智勝」，若真的引退，他自認應該不會哭。林智勝說：「第一次因棒球掉眼淚，應該是200轟達成時阿公留言。希望是開開心心離開球場，讓大家留下好印象。」

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