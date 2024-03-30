日職》開季前兩場都開轟、4安猛打賞 橫濱大物成央聯菜鳥第一人

橫濱大物度會隆輝開季前兩場都敲出全壘打，成為央聯菜鳥第一人。（取自產經新聞）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕DeNA橫濱第一指名大物、年僅21歲的菜鳥度會隆輝開幕系列賽連續2場開轟，今天繳出4安猛打賞，進帳2分打點，幫助橫濱DeNA終場以6：1大勝廣島，開季取得2連勝。

橫濱開路先鋒度會隆輝在昨天開幕戰首局首打席就敲出生涯首安，更是本賽季日職第一號全壘打，成為自1960年的黒木基康以後，睽違64年的第一發新人開幕戰全壘打。度會隆輝今天火力依舊兇猛，4打席全上壘，首局首打席遭到觸身球保送，之後連4打數都敲出安打，4局上敲出右外野2分砲，第6局擊出右外野二壘安打，差一支三壘安打就能締造完全打擊。度會隆輝開季前兩場都開轟寫下央聯菜鳥史上第一人，也是日職史上第3位達成這項壯舉的新人。

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度會隆輝本季熱身賽表現亮眼，打擊率、安打、上壘率、長打率和OPS都高居熱身賽第一，在開季維持火燙手感，兩場累積8打數5安，貢獻2轟、5打點，打擊率高達6成25。

橫濱先發投手平良拳太郎前8局投得威風八面，僅被廣島敲出1支安打，可惜9局上遭對手突破封鎖，連續被敲出3支安打掉分，未能投出完投完封勝，先發8.2局被敲4安失1分，另有6次三振和1次保送，橫濱DeNA終場以6：1大勝廣島，平良也收下本季首勝。

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