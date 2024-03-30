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TPGA》張緯綸長華公開賽順利奪冠 睽違7年再度笑擁金盃

2024/03/30 17:29

張緯綸如願把冠軍留在台灣。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024肇喜登峰巡迴賽開幕站─長華公開賽，今天在高雄信誼球場完成壓軸第四回合，出發時領先兩桿的台灣好手張緯綸表現穩健，再度打出低於標準桿五桿的67桿，以四回合總桿低於標準桿22桿的266桿，三桿勝差奪下睽違7年的冠軍獎杯，外加50萬元獎金。

這是2015年轉戰職業的張緯綸，自2017年贏得香城ADT賽後，苦等多年笑捧職業生涯第二冠，「是有點久了！不過終於再度奪冠！」前兩年的長華公開賽，他分別獨居亞軍以及並列亞軍收場，如今在此打出低於標準桿22桿的總桿，再創個人四回合總桿最低桿紀錄。

張緯綸今天跟昨天一樣抓五鳥零柏忌，一路領先群雄，「沒有被追趕的壓力！主要自己要打好才能獲勝！」他透露臨場沒有想太多，只設定把自己的球打好，「除了球技以外，主要是這座球場適合自己，站上開球台就覺得很舒服，沒什麼壓力，擊球都相當順暢！」

再度拿下冠軍，帶給張緯綸更大的肯定與自信心，今年將再接再厲，繼續在主戰場亞巡賽奮鬥，目標首要保住種子資格，也希望能拿下亞巡首冠。

另位台灣地主好手何祐誠打出68桿，以四回合低於標準桿19桿的269桿，獨居亞軍。泰國蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）揮出67桿；美國選手伴翔太郎（Shotaro Ban）交出68桿，兩人同以四回合總桿270桿，並列第三名。

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