中職》「這是熟悉和想念的味道」 統一獅傳奇洋將賀亮德重回台南棒球場

統一獅傳奇洋將賀亮德重回台南棒球場。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒35年例行賽今日正式開打，統一獅首場開幕戰明日台南棒球場正式開始，迎接隊史35週年，獅隊特別邀請傳奇球星賀亮德及吳佳榮擔任開球嘉賓，今日下午兩位傳奇球星也都陸續回到台南棒球場，吳佳榮為了參加這次活動還特地從台東來到台南棒球場，昨晚抵達台灣賀亮德在台北休息一晚後，今日早上搭乘高鐵前往台南，球團也特別規劃帶賀亮德的到8818PIZZA享用午餐，8818 PIZZA於職棒元年開店，位於台南棒球場對面，炸雞、PIZZA都是洋將最喜歡的美食，賀亮德在工作人員陪同下，也重新回味美味 炸雞、PIZZA，賀亮德表示：「這是熟悉和想念的味道，而且讓他印象最深刻的就是跟家鄉的口味幾乎很像，真的太美味，推薦球迷來看棒球也可以來品嚐。」

統一獅傳奇洋將賀亮德重回台南棒球場。（統一獅提供）

品嚐最熟悉的午餐後，賀亮德也來到台南棒球場參觀，看到場外佈置物有曾經獅子棒封面，也拿起手機拍攝、錄影紀錄球場邊的一切，透過網路分享給在遠方的家人，踏進球場走在曾經比賽的場地，遇到曾經的夥伴標哥何信標及賴桑賴哲鴻，彷彿遇到好久不見的朋友，打開話匣子聊起曾經的點點滴滴，難得久違重逢的機會，標哥也馬上電話連線與昔日球隊管理鄭世正，他是當初和郭俊男領隊一起到國外找優秀選手的成員之一，也是賀亮德最想念的人員之一。

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短暫的時刻，賀亮德用輕鬆的心情回到他最想念的台南棒球場，也特地到外野奔跑跟工作人員分享曾經的故事，賀亮德表示：「從昨天晚上抵台後，從機場、飯店、高鐵站到台南棒球場這路上，都有遇到許多熱情的球迷合影和簽名，讓他想起當時在台灣職棒打棒球時，那種熱情完全都沒變，尤其是回到台南棒球場，看到整個活動的佈置，還有遇到熟悉的夥伴，那真的是一件很開心，自己很享受這一趟的旅行，更期待明天參與球隊活動和球迷見面，再次感受球迷的熱情。」

統一獅傳奇洋將賀亮德重回台南棒球場。（統一獅提供）

統一獅傳奇洋將賀亮德重回台南棒球場。（統一獅提供）

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