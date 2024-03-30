中職》「巨蛋尋巢」感謝儀式 14位貴賓證球迷進場觀戰

「巨蛋尋巢」感謝儀式，14位貴賓證球迷進場觀戰。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕為感謝球迷29年的支持，「巨蛋尋巢」摸彩活動獎項「巨蛋第一年貴賓證」，中華職棒聯盟日前開放球迷兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，今（30）日特別邀請已來換證的14位球迷來到開幕戰現場進行感謝儀式，由蔡其昌會長致贈紀念禮盒，感謝球迷的長期支持。

臺北大巨蛋落成，讓許多資深球迷拿出當年的貴賓證，詢問聯盟是否算數，蔡其昌會長回應球迷：「當然算數！」

請繼續往下閱讀...

為感謝資深球迷29年的等待，開幕戰賽前舉行簡單的感謝儀式，蔡會長除頒發大巨蛋貴賓證，也特別準備紀念禮盒送給來到現場的14位球迷，禮盒內容包含2024開幕戰比賽用球、臺北大巨蛋首場例行賽事觀戰紀念證書、2024 CPBL TV一年期序號、2024開幕戰賽事帽、臺北大巨蛋紀念紅土、2024開幕戰賽事T恤、職業棒球雜誌505期。

中職聯盟表示，巨蛋尋巢貴賓證目前仍開放球迷至聯盟兌換，只要帶著當年的活動中獎「正本」，到聯盟核對身分證確認名字後，即可兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，證件採實名制，僅供本人使用，不得轉讓，入場前會由工作人員核對證件即可進入球場。

「巨蛋尋巢」感謝儀式，14位貴賓證球迷進場觀戰。（中職提供）

「巨蛋尋巢」感謝儀式，14位貴賓證球迷進場觀戰。（中職提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法