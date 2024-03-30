PLG》領航猿25分之差打爆攻城獅 收5連勝穩居聯盟第2

盧峻翔攻下本土最高17分率領航猿奪5連勝。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕桃園領航猿盧峻翔今天攻下本土最高17分，另有6籃板、5助攻，率隊96：71新竹攻城獅，領航猿也收下5連勝、主場7連勝，戰績17勝11負，穩居聯盟第2。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）表示：「這場比賽我們重點很明確，要守住艾夫伯、高國豪，也真的成功讓對方降低命中率，且失誤提升。」

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盧峻翔前役對富邦勇士攻下生涯新高40分，今天依舊拿下球隊的本土最高分，展現爭取年度MVP的企圖心，他說：「多虧李家慷的防守帶動我的進攻！」另外，他透露，球隊氣氛很好，就像上季10連勝那時候一樣，不過最重要是準備明天的比賽。另外，洋將沃許本21分、8籃板，密克斯20分、14籃板。

至於攻城獅第一大將艾夫伯此仗13投僅中1顆，拿到11分，攻城獅的進攻也就大當機。負責看防的李家慷說：「教練賽前有提醒要讓艾夫伯、高國豪手接球。艾夫伯是很好的進攻手，就是會有很多的身體碰撞。」

盧峻翔（右）攻下本土最高17分率領航猿奪5連勝。（PLG提供）

盧峻翔沃許本（PLG提供）

領航猿李家慷防守攻城獅艾夫伯有功。（PLG提供）

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