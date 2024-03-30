中職》不只當嘉賓！ 獅隊傳奇賀亮德給選手建議

獅隊傳奇賀亮德給選手建議。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅備戰明日台南主場開幕戰，於今日下午5時夜間訓練，下午統一獅傳奇洋將賀亮德蒞臨台南棒球場參觀，來到外野室內打擊練習區，遇到陳重羽、何恆佑、林岱安自主訓練，賀亮德不藏私分享。

賀亮德給予陳重羽建議，看到選手們自發性提早來到球場訓練做準備，賀亮德給予肯定，這是身為一個職棒選手很棒的態度，透過自主訓練去了解自己的狀況和調整。

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對於賀亮德建議交流，陳重羽說：「很感謝賀亮德教練的分享，其實收穫最多是在心理層面的觀念上，他告訴我訓練時、比賽時，一定都會有所起伏，狀況不好時，更要專注在每一個打席上，才能把訓練的成果運用在比賽時，而不是一直在乎前面不好的結果，才能讓自已在每一次的打擊更加穩定。」

獅隊傳奇賀亮德給選手建議。（統一獅提供）

球隊特別找出昔日賀亮德穿著的比賽球衣，給賀亮德一個神秘的驚喜，並邀請賀亮德在這件球衣上簽名，球隊也將特別收藏納入統一獅隊史文物提供收藏，賀亮德把握難得機會，再次穿上這件球衣拍照收藏，分享給遠方的家人。

獅隊表示，想要參與統一獅台南主場開幕戰相關活動，即刻起至今晚23:59前均可到全台統一超商ibon售票系統購買預售票，明日統一獅台南主場開幕戰資訊如下：12:00萊恩酷開始營業，索取簽名會號碼排，14:00現場售票，14:30場外活動攤位開始，14:40舞台活動開始，15:00開放進場即可領取開幕戰系列贈品，邀請球迷一起進場參與獅隊35週年開幕戰首戰。

獅隊傳奇賀亮德給選手建議。（統一獅提供）

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