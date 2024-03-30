仁川冠軍賽》巴西一哥卡德拉諾6局大戰扳倒樊東 粉碎中國包攬冠亞軍美夢

巴西名將卡德拉諾在男單四強賽擊退樊振東，率先闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2024年WTT仁川冠軍賽男單頭號種子中國名將樊振東，今晚在4強賽以2:4不敵世界排名第8的巴西一哥卡德拉諾，中國隊提前包攬冠、亞軍的美夢也宣告破滅。

世界排名第2的樊振東過去和同期出道的卡德拉諾交手9次，僅在2018年南韓仁川年終總決賽以2:4吞下唯一敗仗。

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時隔6年，兩人再度在仁川遭遇，樊振東下午在8強戰，以3:1力退日本一哥張本智和；近況奇佳的卡德拉諾也延續昨天在16強賽以3:1擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗的氣勢，8強賽再以直落三扳倒世界排名第5的「眼鏡弟」F.勒布朗。

晚間4強戰，樊振東狀況不佳，一開賽就以6:11、8:11、9:11連丟3局，將自己置於險境。第4起，樊振東終於回神，以11:6、11:8連趕兩局。

第6局，樊振東又給自己挖了一個大坑，開局連丟5分，隨後雖然一度追到5:7，但隨後又陷入亂流連掉4分，以5:11吞敗，也終止對戰4連勝。

另一場男單4強賽將由世界排名第3的梁靖崑和排名第4的馬龍上演「中國內戰」，過去兩人在國際賽交手5次，馬龍都笑到最後。

樊振東在4強賽不敵卡德拉諾，無緣爭冠。（取自WTT官網）

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