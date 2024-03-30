中職》助殺+觸擊成龍隊險勝關鍵 郭天信談攻守過程

郭天信。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊開幕戰1分差險勝樂天桃猿，除了徐若熙好投5局無失分外，郭天信首局助殺避免讓樂天先馳得點、2局下犧牲短打幫助隊友進壘，讓他雖然帳面上4次打擊沒安打，卻也是贏球關鍵。

1局上，徐若熙在兩出局後被梁家榮擊出二壘打，隨後廖健富敲安，梁家榮搶攻本壘，郭天信精準回傳讓梁家榮出局在本壘前，猿隊錯失先馳得點機會。2局下，龍隊首位打者郭嚴文從威能帝手中敲安，郭天信短打成功，延續後續攻勢，蔣少宏接著敲安，反而讓龍隊先拿分。

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談到關鍵守備，郭天信說：「回傳球視野通常是參考內野線，要感謝文哥（一壘手郭嚴文）有把內野線的位置站出來，就參考那個方向去傳。」郭天信透露，由於傳球時眼角餘光看到梁家榮只剛過三壘，他認為有百分百把握抓到跑者。

至於犧牲觸擊，對生涯累積1436打席，卻只有15次犧牲短打的郭天信而言實屬罕見。郭天信坦言：「那球是我自己想要短打的，不是教練的戰術，原本是想要爭取自己也上壘。教練是想讓我打，但面對威能帝，之前打得沒那麼有信心，所以想靠觸擊上壘。」

郭天信往年不常執行觸擊，他坦言，今年春訓晨練時，其實有特別加強觸擊，一週大約都會加練3、4次。

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