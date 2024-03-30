晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》助殺+觸擊成龍隊險勝關鍵 郭天信談攻守過程

2024/03/30 21:16

郭天信。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊開幕戰1分差險勝樂天桃猿，除了徐若熙好投5局無失分外，郭天信首局助殺避免讓樂天先馳得點、2局下犧牲短打幫助隊友進壘，讓他雖然帳面上4次打擊沒安打，卻也是贏球關鍵。

1局上，徐若熙在兩出局後被梁家榮擊出二壘打，隨後廖健富敲安，梁家榮搶攻本壘，郭天信精準回傳讓梁家榮出局在本壘前，猿隊錯失先馳得點機會。2局下，龍隊首位打者郭嚴文從威能帝手中敲安，郭天信短打成功，延續後續攻勢，蔣少宏接著敲安，反而讓龍隊先拿分。

談到關鍵守備，郭天信說：「回傳球視野通常是參考內野線，要感謝文哥（一壘手郭嚴文）有把內野線的位置站出來，就參考那個方向去傳。」郭天信透露，由於傳球時眼角餘光看到梁家榮只剛過三壘，他認為有百分百把握抓到跑者。

至於犧牲觸擊，對生涯累積1436打席，卻只有15次犧牲短打的郭天信而言實屬罕見。郭天信坦言：「那球是我自己想要短打的，不是教練的戰術，原本是想要爭取自己也上壘。教練是想讓我打，但面對威能帝，之前打得沒那麼有信心，所以想靠觸擊上壘。」

郭天信往年不常執行觸擊，他坦言，今年春訓晨練時，其實有特別加強觸擊，一週大約都會加練3、4次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。