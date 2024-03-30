網球》追平四天王紀錄！辛納開季硬地三大賽打出接班人實力

辛納。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 義大利新世代球星辛納（Jannik Sinner）近況甚佳，不但問鼎邁阿密網賽男單冠軍，更已追平傳奇「四天王」紀錄，開季就打出接班人實力。

年僅22歲的辛納，堪稱今年手感最火燙的男子球員，年初澳洲公開賽贏得職業生涯首座大滿貫冠軍，鹿特丹也笑捧金盃，堅接著同樣ATP千分等級的北美「陽光雙賽」，他持續維持高檔演出，印地安泉大師賽打進4強，緊接著邁阿密大師賽也晉級決賽，強勢預約本季第3冠。

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據統計，自2002年以來，網壇只有退役的瑞士名將費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）和英國老將穆雷（Andy Murray），這四大巨星有辦法能在同年開季就躋身澳網、「陽光雙賽」共三大硬地舞台4強，如今辛納正是第五人，如此成就即使同樣被視為接班人選的西國好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），迄今也尚未完成。

如果三度勇闖邁阿密決賽的辛納，壓軸戰能夠擊敗32歲的保加利亞單手反拍老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），最新職業排名還將從第3升至第2，超越艾卡拉茲締造生涯最佳席次。

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