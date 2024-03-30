晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

西班牙大師賽》逆轉失敗！鏖戰3局不敵大波波夫 周天成無緣決賽

2024/03/30 21:42

周天成。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級300系列西班牙羽球大師賽，以15：21、22：20、18：21不敵196公分的法國大波波夫（Toma Junior Popov），無緣挺進男單決賽。

世界排名15的周天成昨以21：16、21：12輕取馬來西亞選手梁峻豪，繼泰國大師賽、瑞士公開賽後，本季三度挺進男單4強。波波夫8強賽以21：14、21：13擊敗泰國王高倫。周天成、波波夫過去兩次交手各取1勝，但近一次過招是今年馬來西亞公開賽，波波夫鏖戰3局獲勝。

周天成首局最多握有3分領先，卻在14：13時，波波夫努力利用網前牽制小天，也一鼓作氣連拿7分取得20：14多個局點機會，小天最後無力反攻，讓波波夫先下一城。

波波夫在第二局就處於領先，陷入苦戰的周天成只能努力追趕，在14：15下連得4分取得超前，雖然波波夫又追了2分，小天憑藉強悍防守擋下對手的猛攻，並逼得對手底線出界來到20：17，周天成雖然浪費3個機會，但最後還是有驚無險將戰線延長。

周天成決勝局陷入1：3落後，雖多次追成平手卻未能超車，甚至9：9平手下，波波夫又打出一記幸運翻網球，小天以10：11落後進入技術暫停；周天成換邊後從11：13落後，加快攻擊速度奏效再追成14：14，卻又連掉4分，小天又回追3分，且波波夫又因不能換球、態度不佳吞1張黃牌警告，只是他沒有受到影響，周天成在18：19下連丟2分，無緣男單決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。