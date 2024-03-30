西班牙大師賽》逆轉失敗！鏖戰3局不敵大波波夫 周天成無緣決賽

周天成。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級300系列西班牙羽球大師賽，以15：21、22：20、18：21不敵196公分的法國大波波夫（Toma Junior Popov），無緣挺進男單決賽。

世界排名15的周天成昨以21：16、21：12輕取馬來西亞選手梁峻豪，繼泰國大師賽、瑞士公開賽後，本季三度挺進男單4強。波波夫8強賽以21：14、21：13擊敗泰國王高倫。周天成、波波夫過去兩次交手各取1勝，但近一次過招是今年馬來西亞公開賽，波波夫鏖戰3局獲勝。

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周天成首局最多握有3分領先，卻在14：13時，波波夫努力利用網前牽制小天，也一鼓作氣連拿7分取得20：14多個局點機會，小天最後無力反攻，讓波波夫先下一城。

波波夫在第二局就處於領先，陷入苦戰的周天成只能努力追趕，在14：15下連得4分取得超前，雖然波波夫又追了2分，小天憑藉強悍防守擋下對手的猛攻，並逼得對手底線出界來到20：17，周天成雖然浪費3個機會，但最後還是有驚無險將戰線延長。

周天成決勝局陷入1：3落後，雖多次追成平手卻未能超車，甚至9：9平手下，波波夫又打出一記幸運翻網球，小天以10：11落後進入技術暫停；周天成換邊後從11：13落後，加快攻擊速度奏效再追成14：14，卻又連掉4分，小天又回追3分，且波波夫又因不能換球、態度不佳吞1張黃牌警告，只是他沒有受到影響，周天成在18：19下連丟2分，無緣男單決賽。

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