花式滑輪溜冰》亞運金牌洪筱晴短曲穩居領先 爭取台北國際公開賽后冠

亞運金牌洪筱晴首度在台灣參與國際賽。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽，週六於台北市立大學天母校區體育館完成首日賽程，眾所矚目的成年男、女子組短曲項目，去年杭州亞運金牌洪筱晴展現寒假遠赴義大利移訓成果，40.24分領先群芳，有機會爭取后冠。至於「台灣花式滑輪王子」陳毅帆意外以55.33分暫居第二，落後58.76分獨走的21歲後輩林宜學。

眾所矚目的成年男、女子組短曲， 洪筱晴雖然第一個Double Axel失誤跌倒，所幸她隨即回穩，順利完成後續演出，成績也高居第1。「很開心，這是我第一次在台灣參加國際賽！」芳齡20歲的洪筱晴坦承，亞運摘金後患得患失，有段時間給自己太大壓力，「後來陳毅帆跟我說：『每次比賽後就重新歸零！』，心態慢慢調整，也喜歡這種大家一起進步的感覺。」

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先前洪筱晴到歐洲接受知名教練達利塞拉（Luca D’Alisera）、維內魯奇（Patrick Venerucci）等指導，進行高難度技術訓練，期許突破瓶頸更上層樓，「很多動作還在修改適應，我試著讓表演更完美，希望接下來順利完賽。」

我國滑輪溜冰協會首度舉辦的「2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽」，吸引來自日本、澳洲、南韓、印度、新加坡、美國、義大利、香港和地主台灣等各國好手共襄盛舉，投入兒童、少年、青少年、青年和成年組，進行個人和雙人花式、冰舞、直排花式、四人團體花式等不同項目競賽。曾六度稱霸世錦賽的陳毅帆，男子組短曲在Triple Loop手觸地失誤，被壓軸出賽的清大生林宜學超越，期許週日長曲能夠扳回劣勢。

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