中職》「那1分守下來超讚的！」 若熙大讚天哥美技守備

徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍王牌投手徐若熙，今天在中職開幕戰表現威風八面，先發5局用73球，被敲2安飆5K另有2次保送，無失分拿下勝投和單場MVP，在中職大巨蛋歷史性首戰名載史冊。

徐若熙坦言，這一場狀況沒有調整到最好，壞球常走在前面，不過選手每一天狀況都不一樣，之後可以慢慢改進。

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談到今天賽前心情，徐若熙說，興奮大過緊張，他今天比較早到球場，原本要好好休息，太亢奮了，一直走來走去，隊友攻守都表現不錯，感謝他們。

徐若熙感謝隊友守備幫忙，其中1局上中外野手郭天信大展「雷射肩」，抓到直闖本壘的梁家榮化解失分危機，徐若熙笑說，「沒跟天信說什麼，但今晚要請他吃宵夜，這一個守備滿重要的，避世是低比數的比賽，那1分守下來超讚的。」

葉總也認為，郭天信美技守備很關鍵，他表示，第1局很關鍵，那1分如果失掉，徐若熙壓力應該會更大一點。

葉總指出，徐若熙表現相當好，第1場比賽不管是球數控制或各方面都滿到位的，首戰又在大巨蛋，不是那麼容易掌握，來了那麼多球迷，壓力一定會有，「我覺得很棒。」

徐若熙先發5局只用73球就退場，葉總解釋，5局結束整體場地時間有點長，經過一段時間再登板有一點風險，後面還有滿多投手有辦法壓制，因此決定換投。

味全龍總教練葉君璋。（記者林正堃攝）

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