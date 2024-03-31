晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

拉丁編排舞世錦賽 台灣小團體賽成人組鍍銀

2024/03/31 00:15

〔中央社〕第1屆拉丁編排舞世界錦標賽於西班牙舉行，台灣隊在選手負傷情況下，仍於小團體賽的成人組勇奪銀牌，創下台灣運動舞蹈歷年來的最佳成績。

世界運動舞蹈總會（WDSF）在西班牙坎布里爾斯（Cambrils）舉行第1屆拉丁編排舞世錦賽，分為大團體賽（13至24人）及小團體賽（4至12人），再依年齡分級為成人、青年和青少年組。

其中，台灣代表隊派出10名選手參加小團體賽的最高組別成人組，包含周承蔚、康歆妮、李懷德、周芷嫻、劉靜、陳依爭、邱翊婷、陳亭羽、陳育嫻及楊若彤等人，與其他16支隊伍一同競爭。

台灣隊在選手負傷情況下，還得面臨時差考驗，卻能從預賽一路過關斬將挺進決賽，最後以總分28.688分拿下銀牌，締造台灣運動舞蹈歷年來的最佳成績。

身兼本屆世錦賽的台灣隊領隊，中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴透過新聞稿形容，這次比賽簡直是不可能的任務，「世界運動舞蹈總會2月5日於官網公告後，我們才知道有這項賽事，事後向主辦國確認後，發現他們遺漏寄發通知給我們」。

彭彥鳴透露，從組隊完成到開始訓練，最後順利參賽，僅有一個月的時間，甚至連舞衣都是上飛機前一刻才拿到，不過在選手與教練團的努力不懈下，終於完成這項任務，「當他們成功站上場時，真的感動到不禁眼眶濕潤」。

另外，台灣隊選手也各自參加個人項目的公開賽，其中雙人舞國手劉靜出賽11個回合共55首曲子，最後在女子單人舞的成人拉丁舞、青年拉丁舞、成人標準舞、青年標準舞全部拿下金牌；單人標準舞國手陳依爭則拿下成人標準舞、青年標準舞銅牌。（編輯：陳彥鈞）1130331

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。