PLG》無法接受牧倫斯傷害新北國王！李愷諺深夜發文談暴走洋將

牧倫斯。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕PLG新北國王洋將牧倫斯昨晚捉狂不回防，甚至與隊友楊敬敏、李愷諺當眾爆發口角衝突，一怒之下在主場比賽當中直接脫掉球衣離場，不但慘遭球團直接開除，李愷諺深夜也在IG限時動態發文，再次強調無法接受牧倫斯傷害團隊。

「所有事情都有前因後果的，我們幾位年長的球員也為此開了幾次會，很遺憾還是看到這樣的結果。」30歲的資深後衛李愷諺直言，牧倫斯天賦十足，這點沒人能夠反對，私底下大家相處也都很好。

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至於問題是否出在臨場態度，甚至是近來飽受外界批評的情緒控管和團隊觀念？李愷諺則語帶保留點出：「但我不能接受在球場上，做出傷害球隊、影響比賽的事情發生。」文末還強調，並未與牧倫斯在網路社群平台有所交集，「喔對了，我沒退他追蹤，因為我本來就沒追蹤。」

現年35歲的牧倫斯，曾在NBA效力5個賽季，披過雷霆、山貓、快艇和七六人等隊戰袍，上季返台回鍋新北國王，助隊勇奪例行賽龍頭，不但獲選年度洋將，球團也展現合作誠意，簽下複數年合約。如今牧倫斯失控暴走，總經理毛加恩火速宣布開除，並形容他的脾氣就像「炸彈」，無法再放任其脫序行徑衝擊整個團隊。

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