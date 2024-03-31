網球》屆退老將柯林絲爆冷到底！扳倒蕾巴金娜首奪邁阿密大賽冠軍

柯林絲擊敗蕾巴金娜。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 屆退的美國地主非種子柯林絲（Danielle Collins）爆冷到底，7：5、6：3扳倒哈薩克第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），職業生涯最終回邁阿密網賽參戰，就跌破專家眼鏡7連勝，首度贏得WTA千分等級大賽冠軍。

現年30歲的柯林絲，曾在2022年澳洲公開賽躋身大滿貫決戰，最佳女單世界排名來到第7，今年元月澳網次輪落敗，就表態本季打完將高掛球拍。目前排行53的她，雖在邁阿密家鄉出賽排不上種子，卻一路過關斬將，不但成為自2018年史蒂芬絲 （Sloane Stephens）以來，第一位在此封后的美國女將，包括蕾巴金娜在內柯林絲更砍倒5名種子，榮膺2005年比利時克莉絲特絲（Kim Clijsters）之後，邁阿密第一位非種子冠軍，也是排行最低的黑馬大贏家。

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柯林絲笑納第3座WTA單打冠軍，更是首座千分大賽金盃，讓這個賽季結束就退休的她，獲勝後流下喜悅的淚水，並回憶起與父親在一起的珍貴時刻，「我曾經懇求爸爸帶我來這裡，他說：『 當你參加職業巡迴賽時，就可以成行。』」如今邁阿密最後一舞能夠站上頒獎台，對她來說意義非凡。

面對連兩年都殺入決戰的蕾巴金娜，儘管過往交手1勝3負落居下風，柯林絲展現鋼鐵般意志力，開賽第7局起，化解多達5個被破發點，順勢第12局突破，驚險搶下首盤。次盤柯林絲錯失率先破發的2 ：0領先，第3局發球失守又被難纏的蕾巴金娜咬上，雙姝拉鋸至關鍵第8局，柯林絲把握機會再度破發，5：3聽牌時第4個賽末點鎖定勝利，總計激鬥2小時2分鐘。

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