運動舞蹈》亞洲唯一！台灣奪拉丁編排舞世錦賽小團體成人組銀牌

台灣隊在拉丁編排舞世界錦標賽，奪下小團體成人組銀牌。（運動舞蹈總會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕WDSF世界運動舞蹈總會於西班牙坎布里斯爾斯舉行第一屆拉丁編排舞世界錦標賽，台灣隊以總分28.688分奪下小團體成人組銀牌。

世錦賽分為13至24人的大團體及4至12人的小團體，再依年齡分為成人、青年、青少年組。台灣隊有周承蔚、康歆妮、李懷德、周芷嫻、劉靜、陳依爭、邱翊婷、陳亭羽、陳育嫻、楊若彤等10人參賽。

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小團體賽成人組競爭激列，共有來自9個國家、17隊參賽，台灣能在這項目摘下銀牌真的不簡單。

舞總會長劉渼麗指出，拉丁編排舞自歐洲開始盛行，過去幾年在歐洲都有舉辦國際賽，台灣是本屆唯一參賽的亞洲國家。

舞總秘書長彭彥鳴也是本屆領隊，他指出：「這次比賽是不可能的任務，取得參賽資訊非常晚，世界總會2月5日於官網公告後，我們才知道有這項賽事，事後向主辦國確認才發現他們遺漏寄發通知給我們，但我們僅花1個月就組隊完成並開始訓練，所以比賽的舞衣都是上飛機前才拿到，如今看見他們成功站上場時，真的感動到不禁眼眶濕潤。」

另外，台灣選手參加個人項目公開賽，在女子單人舞的成人拉丁舞、青年拉丁舞、成人標準舞、青年標準舞，共拿下4面金牌。

台灣隊在拉丁編排舞世界錦標賽，奪下小團體成人組銀牌。（運動舞蹈總會提供）

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