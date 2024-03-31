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MLB》出鬼腳的霍斯金斯遭丟危險球 前洋基強投轉戰大都會首秀失6分

2024/03/31 07:54

釀酒人霍斯金斯遭對手丟危險近身球。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰釀酒人的強打霍斯金斯（Rhys Hoskins），昨天在滑向二壘時，疑似對大都會二壘手麥克尼爾（Jeff McNeil）鏟腳，引發兩隊板凳清空。今天兩隊再戰，霍斯金斯此戰單場3安4打點，包含一發兩分砲，幫助釀酒人以7比6贏球。但霍斯金斯在第7局就被丟危險近身球招呼，讓場面再度緊張。

面對大都會先發投手塞維里諾（Luis Severino），霍斯金斯今天首局就敲帶有2分打點的二壘安打，第3局霍斯金斯再擊出左外野兩分砲，霍斯金斯全場3安貢獻4分打點。

不過，霍斯金斯在第7局上場打擊時，大都會後援投手Y.拉米瑞茲（Yohan Ramirez）丟一顆危險近身球，這顆球從霍斯金斯的後方飛過去，讓霍斯金斯當下丟下球棒、並瞪著Y.拉米瑞茲。而主審巴瑞特（Lance Barrett）當下也把Y.拉米瑞茲驅逐出場。

釀酒人霍斯金斯遭對手丟危險近身球。（美聯社）

Y.拉米瑞茲賽後透過翻譯稱，「當時我告訴裁判，當時嘗試要丟伸卡球，但這球只是碰巧飛得更遠，尤其在這樣的天氣下，但他們並不在乎我告訴他們什麼，他們在場上做了他們必須做的事。」

霍斯金斯並不同意Y.拉米瑞茲的說法，「大聯盟（投手）不會差8英尺，這是不是故意的，這不是我決定的，我真的不在乎。」對於現場大都會球迷給予噓聲伺候，霍斯金斯說，「我是競爭者，對吧？大家噓你，人們懷疑你，人們做他們想做的事情。證明別人是錯的，總是很好。」

釀酒人先發投手霍爾（DL Hall）主投4局失2分無關勝敗，E.佩古洛（Elvis Peguero）後援2局無失分摘本季首勝。

本季從洋基轉戰大都會的塞維里諾，今天先發5局被敲12安創生涯單場新高，包含一發全壘打，失掉6分，吞本季首敗，賽後防禦率為10.80。

大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）去年在經典賽期間慶祝贏球卻意外受傷，導致整年球季報銷，今天後援1局無失分，這是他自2022年10月9日的國聯外卡系列賽之後，再度於大聯盟賽場投球。

大都會先發投手塞維里諾。（美聯社）

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